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Участники марша "Народный ультиматум" дошли до стелы "Минск — город-герой"
25.10.2020 15:29 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 25 октября. Участники марша "Народный ультиматум" дошли до стелы "Минск — город-герой". Здесь голова колонны остановилась, чтобы дождаться, пока подтянутся остальные демонстранты. Многотысячная колонна с бело-красно-белыми флагами заняла весь проспект. Ее хвост находится в районе ТЦ "Галерея".
Александр Ярошевич, Татьяна Коровенкова, Елена Толкачева, БелаПАН.
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Минск, 25 октября. Участники марша "Народный ультиматум" дошли до стелы "Минск — город-герой". Здесь голова колонны остановилась, чтобы дождаться, пока подтянутся...
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