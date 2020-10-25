Источник материала: БелаПАН

Минск, 25 октября. Демонстрантам удалось собраться, и сейчас многотысячная колонна участников марша вышла на проезжую часть проспекта Победителей и движется в сторону стелы "Минск — город-герой".

Голова колонны находится в районе Дворца спорта. Демонстранты скандируют "Ультиматум!", "Забастовка!", "Верым, можам, пераможам!" и другие лозунги. В колонне много бело-красно-белых флагов, бьют барабанные очереди, звучат дудки.

Милиция через громкоговорители предупреждает об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Многотысячная колонна участников марша вышла на проспект Победителей Минск, 25 октября. Демонстрантам удалось собраться, и сейчас многотысячная колонна участников марша вышла на проезжую часть проспекта Победителей и движется в...

Александр Ярошевич, Татьяна Коровенкова, БелаПАН.