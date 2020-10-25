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Многотысячная колонна участников марша вышла на проспект Победителей
25.10.2020 15:29 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 25 октября. Демонстрантам удалось собраться, и сейчас многотысячная колонна участников марша вышла на проезжую часть проспекта Победителей и движется в сторону стелы "Минск — город-герой".
Голова колонны находится в районе Дворца спорта. Демонстранты скандируют "Ультиматум!", "Забастовка!", "Верым, можам, пераможам!" и другие лозунги. В колонне много бело-красно-белых флагов, бьют барабанные очереди, звучат дудки.
Милиция через громкоговорители предупреждает об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии.
Александр Ярошевич, Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
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Минск, 25 октября. Демонстрантам удалось собраться, и сейчас многотысячная колонна участников марша вышла на проезжую часть проспекта Победителей и движется в...
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