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Несколько тысяч демонстрантов вышли на проезжую часть возле ратуши

25.10.2020 15:29 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 25 октября. Несколько тысяч демонстрантов вышли на проезжую часть возле ратуши. Они скандируют "Верым, можам, пераможам!", "Забастовка!".

Со стороны проспекта Независимости подъехали машины "Рубеж", они стоят на пересечении улиц Интернациональной и Ленина. Там же припаркованы четыре тентованных грузовика, автозаки. Из подъехавших автобусов выбежали силовики и стали за "Рубежами". Демонстранты кричат им "Сколько стоит совесть?" и "Ганьба!".

Поток людей также движется в сторону площади Свободы со стороны площади Победы. На их пути — в районе цирка и улицы Янки Купалы — выставлены металлические турникеты. Люди их обходят. На мосту через Свислочь по улице Янки Купалы у проходящих мимо силовики проверяют сумки, задержаний пока не было.


Татьяна Коровенкова, Александр Ярошевич, Елена Толкачева, БелаПАН.  

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 25 октября. Несколько тысяч демонстрантов вышли на проезжую часть возле ратуши. Они скандируют "Верым, можам, пераможам!", "Забастовка!". Со стороны проспекта...
 
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