Явка на втором туре выборов в Литве приближается к 30%

Источник материала: Sputnik Беларусь

ВИЛЬНЮС, 25 окт – Sputnik. Явка во втором туре на выборах в Литве приближается к 30%, свидетельствуют данные Главной избирательной комиссии (ГИК).

По данным на 14:00 (15:00 по московскому времени), общая явка составляет 28,6%. Из них 11,3% проголосовали досрочно и удаленно. В основной день голосования на избирательные участки пришли 17,3% избирателей.

Активнее всего ведут себя жители округа Неменчина – там к настоящему времени проголосовали 37,73% – это на 9,10% выше средних показателей по Литве.

В Панеряе – Григишкесе явка растет очень слабо – там к этому моменту проголосовали 19,4% жителей.

Прекрасное совпадение

Президент Литвы назвал " прекрасным совпадением" тот факт, что основной день голосования на втором туре выборов в Сейм Литвы и День Конституции пришлись на один день.

"Ведь именно благодаря Конституции у каждого из нас есть право, за которое сражаются жители некоторых соседних государств. Мы можем демократически, тайно и свободно выбрать власть – а затем потребовать от нее ответственности", - написал Науседа на своей странице в Facebook, очевидно, сделав отсылку к ситуации с результатами президентских выборов в Белоруссии, которые Вильнюс не признает действительными.

Вместе с тем, как отметил президент, то, что многие жители Литвы "решили не использовать это право – для меня знак того, что в нашей стране все еще много разочарования".

"Я надеюсь, что новый Сейм, который мы скоро выберем, будет руководствоваться не только в речах, но и на практике конституционным принципом ответственного руководства. Только так можно восстановить доверие людей как к этому особенно важному институту власти, так и ко всему законодательному процессу", - написал Науседа.