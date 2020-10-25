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Возле ресторана "Белая вежа" демонстранты свернули на улицу Богдановича в сторону Немиги, но, наткнувшись на кордон силовиков, повернули обратно
25.10.2020 16:15 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 25 октября. Возле ресторана "Белая вежа" участники марша "Народный ультиматум" свернули на улицу Богдановича в сторону Немиги.
Александр Ярошевич, Татьяна Коровенкова, Елена Толкачева, БелаПАН.
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Возле ресторана "Белая вежа" демонстранты свернули на улицу Богдановича в сторону Немиги, но, наткнувшись на кордон силовиков, повернули обратно
Минск, 25 октября. Возле ресторана "Белая вежа" участники марша "Народный ультиматум" свернули на улицу Богдановича в сторону Немиги. На пересечении Богдановича с...
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