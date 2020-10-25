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Постояв напротив кордона силовиков, участники марша повернули назад по Сурганова
25.10.2020 17:17 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 25 октября. Постояв некоторое время напротив кордона силовиков, участники марша повернули назад и сейчас идут по улице Сурганова к парку Дружбы Народов, куда к этому времени подходят другие демонстранты.
По информации очевидца, в момент, когда протестующие дошли до кордона, силовики разогнали примерно сотню человек, собравшихся на улице Якуба Коласа и подошедших к ним сзади. Информации о задержаниях пока нет.
Александр Ярошевич, Алексей Александров, БелаПАН.
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Минск, 25 октября. Постояв некоторое время напротив кордона силовиков, участники марша повернули назад и сейчас идут по улице Сурганова к парку Дружбы Народов, куда...
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