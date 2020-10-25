Источник материала: БелаПАН

Минск, 25 октября. Постояв некоторое время напротив кордона силовиков, участники марша повернули назад и сейчас идут по улице Сурганова к парку Дружбы Народов, куда к этому времени подходят другие демонстранты.

По информации очевидца, в момент, когда протестующие дошли до кордона, силовики разогнали примерно сотню человек, собравшихся на улице Якуба Коласа и подошедших к ним сзади. Информации о задержаниях пока нет.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Постояв напротив кордона силовиков, участники марша повернули назад по Сурганова Минск, 25 октября. Постояв некоторое время напротив кордона силовиков, участники марша повернули назад и сейчас идут по улице Сурганова к парку Дружбы Народов, куда...

Александр Ярошевич, Алексей Александров, БелаПАН.