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На перекрестке улиц Cурганова и Якуба Коласа путь демонстрантам преградил кордон силовиков
25.10.2020 17:17 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 25 октября. От парка Дружбы Народов участники марша повернули на улицу Сурганова.
На перекрестке Cурганова и улицы Якуба Коласа путь демонстрантам преградил кордон силовиков со щитами, а также водометы и колючая проволока.
Участники марша медленно приближаются к кордону.
Александр Ярошевич, БелаПАН.
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Минск, 25 октября. От парка Дружбы Народов участники марша повернули на улицу Сурганова. На перекрестке Cурганова и улицы Якуба Коласа путь демонстрантам преградил...
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