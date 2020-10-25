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Часть демонстрантов откололась от основной колонны, которая движется по Орловской в сторону Дворца Независимости
25.10.2020 17:59 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 25 октября. В районе площади Бангалор часть демонстрантов откололась от основной колонны: одни направились в сторону микрорайона Зеленый Луг, другие — в сторону Немиги.
Основная часть протестующих — десятки тысяч человек — двинулась по улице Орловской в сторону Дворца Независимости.
Александр Ярошевич, Татьяна Коровенкова, Елена Толкачева, БелаПАН.
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Часть демонстрантов откололась от основной колонны, которая движется по Орловской в сторону Дворца Независимости
Минск, 25 октября. В районе площади Бангалор часть демонстрантов откололась от основной колонны: одни направились в сторону микрорайона Зеленый Луг, другие — в...
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