Источник материала: БелаПАН

Минск, 25 октября. Минский метрополитен сообщил об открытии в 17.08 всех станций.

С 12.30 было закрыто 12 станций: "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа", "Академия наук", "Парк Челюскинцев" (первая линия), "Первомайская", "Купаловская", "Немига", "Фрунзенская", "Молодежная" и "Пушкинская". Официальная мотивировка — в целях обеспечения безопасности пассажиров.

В это воскресенье, в отличие от предыдущих, метрополитен закрыл станции задолго до начала марша протеста и одновременно больше десятка. Раньше некоторые станции закрывались и открывались в зависимости от маршрута движения колонны демонстрантов.

Несмотря на массовое закрытие станций, в центре города собрались десятки тысяч демонстрантов.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Метрополитен сообщил о возобновлении работы всех станций Минск, 25 октября. Минский метрополитен сообщил об открытии в 17.08 всех станций. С 12.30 было закрыто 12 станций: "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Площадь Победы", "Площадь...

БелаПАН.