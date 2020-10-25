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В районе улиц Коласа и Калинина также слышны взрывы

26.10.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 25 октября. Помимо района улицы Орловской взрывы слышны также в районе улиц Якуба Коласа и Калинина.

"Одиночные взрывы и дым, вероятно, от светошумовых гранат. Близлежащие дворы патрулируют силовики. По-прежнему много спецтехники на пересечении Якуба Коласа и Сурганова, где примерно полтора часа назад преградили путь колонне демонстрантов к проспекту Независимости", — сообщил БелаПАН очевидец.


Алексей Александров, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 25 октября. Помимо района улицы Орловской взрывы слышны также в районе улиц Якуба Коласа и Калинина. "Одиночные взрывы и дым, вероятно, от светошумовых гранат....
 
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