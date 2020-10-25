Источник материала: БелаПАН

Минск, 25 октября. В прилегающих к улице Орловской дворах возле Центрального РУВД силовики проводят зачистку.

Перед этим для разгона демонстрантов, двигавшихся от моста над Свислочью перед Дворцом Независимости (там был устроен кордон) в сторону площади Бангалор, были применены светошумовые гранаты и резиновые пули.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В прилегающих к Орловской дворах возле Центрального РУВД идет зачистка Минск, 25 октября. В прилегающих к улице Орловской дворах возле Центрального РУВД силовики проводят зачистку. Перед этим для разгона демонстрантов, двигавшихся от...

Татьяна Коровенкова, Александр Ярошевич, БелаПАН.