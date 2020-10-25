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В прилегающих к Орловской дворах возле Центрального РУВД идет зачистка

26.10.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 25 октября. В прилегающих к улице Орловской дворах возле Центрального РУВД силовики проводят зачистку.

Перед этим для разгона демонстрантов, двигавшихся от моста над Свислочью перед Дворцом Независимости (там был устроен кордон) в сторону площади Бангалор, были применены светошумовые гранаты и резиновые пули.


Татьяна Коровенкова, Александр Ярошевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 25 октября. В прилегающих к улице Орловской дворах возле Центрального РУВД силовики проводят зачистку. Перед этим для разгона демонстрантов, двигавшихся от...
 
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