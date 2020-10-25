Источник материала: БелаПАН

Минск, 25 октября. Колонна демонстрантов, шедшая от площади Бангалор по улице Орловской, остановилась на мосту над рекой Свислочь, примерно в десяти метрах от кордона силовиков, прикрывающих проход мимо Дворца Независимости — рабочей резиденции Александра Лукашенко.

За 200 метров до этого, проходя мимо здания УВД Центрального района, протестующие скандировали "Выпускай!", "Караева под суд!", "Трибунал!".

Здание РУВД находится на перекрестке улицы Орловской и Старовиленского тракта. По обеим сторонам тракта стоят микроавтобусы с силовиками в штатском, со стороны РУВД — автозаки.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Колонна демонстрантов, шедшая по Орловской, остановилась перед кордоном силовиков, закрывших проход мимо Дворца Независимости Минск, 25 октября. Колонна демонстрантов, шедшая от площади Бангалор по улице Орловской, остановилась на мосту над рекой Свислочь, примерно в десяти метрах от...

Татьяна Коровенкова, Александр Ярошевич, БелаПАН.