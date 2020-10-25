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Колонна демонстрантов, шедшая по Орловской, остановилась перед кордоном силовиков, закрывших проход мимо Дворца Независимости

26.10.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 25 октября. Колонна демонстрантов, шедшая от площади Бангалор по улице Орловской, остановилась на мосту над рекой Свислочь, примерно в десяти метрах от кордона силовиков, прикрывающих проход мимо Дворца Независимости — рабочей резиденции Александра Лукашенко.

За 200 метров до этого, проходя мимо здания УВД Центрального района, протестующие скандировали "Выпускай!", "Караева под суд!", "Трибунал!".

Здание РУВД находится на перекрестке улицы Орловской и Старовиленского тракта. По обеим сторонам тракта стоят микроавтобусы с силовиками в штатском, со стороны РУВД — автозаки.


Татьяна Коровенкова, Александр Ярошевич, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 25 октября. Колонна демонстрантов, шедшая от площади Бангалор по улице Орловской, остановилась на мосту над рекой Свислочь, примерно в десяти метрах от...
 
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