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Новый премьер Японии намерен решить территориальные споры с Россией
26.10.2020 10:51 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 окт – Sputnik. Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга сообщил, что намерен поставить точку в территориальных спорах с Россией, об этом он сказал в ходе программной речи в парламенте.
Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи и считает их своими "северными территориями".
© AP / Eugene Hoshiko
"Не откладывая проблему северных территорий будущему поколению, необходимо поставить на ней точку. Через искренний обмен мнениями на высшем уровне с Россией мы нацелены на всеобъемлющее развитие японско-российских отношений, в том числе по заключению мирного договора", - объявил Суга японскому правительству.
Российско-японские отношения осложняет отсутствие мирного договора. Однако как неоднократно отмечали российские политики, на переговорах о подписании договора вопрос о передачи Японии островов речи не идет.
Серьезно вопрос с островами поднимался еще в 1956-м, когда Москва и Токио подписали декларацию, в которой СССР готов был передать Японии два острова в случае заключения мира. Японские же власти посчитали сделку только частью решения проблемы и не отказалась от претензий на все острова. Современная позиция Кремля состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.
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Япония претендует на четыре острова, которые находятся в составе России, однако Москва считает, что суверенитет над ними сомнению не подлежит.
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