Литва настаивает на остановке запуска БелАЭС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 окт – Sputnik. Президент Литвы Гитанас Науседа и вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис обсудили запуск Белорусской атомной станции, сообщили в пресс-службе литовского лидера.

По мнению руководства балтийской республики, Беларусь продолжает ввод в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС, игнорируя вопросы ядерной безопасности и не выполняя рекомендации по стресс-тестам.

"Островецкая АЭС представляет угрозу безопасности граждан ЕС, поэтому необходимо прекратить безответственный пуск атомной станции", – заявил Гитанас Науседа.

При этом он добавил, что ЕС не должен допускать на общий рынок электроэнергию из третьих стран, которая не отвечает самым высоким стандартам ядерной безопасности и защиты окружающей среды.

Белорусская АЭС – крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Запуск первого реактора предварительно запланирован на 7 ноября текущего года.

Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №2 запланирован на 2022 год.

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