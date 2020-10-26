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Беларусь заинтересована в результативном взаимодействии с ЕС
26.10.2020 12:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 окт – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил Австрии поздравления с Национальным днем страны, сообщили Sputnik в пресс-службе президента.
"Беларусь заинтересована в дальнейшем расширении двусторонних связей и рассчитывает на более результативное взаимодействие в целях поддержания диалога с Европейским союзом", - отметил Лукашенко в поздравлении Федеральному президенту Австрийской Республики Александру Ван дер Беллену.
© AFP 2020 / Samuel Corum
Белорусский лидер считает, что переговоры, состоявшиеся во время его официального визита в Вену, прошли конструктивно и искренне. По мнению Лукашенко, у двух стран есть большой потенциал для взаимовыгодного сотрудничества.
Президент Беларуси заявил, что в нынешних непростых условиях страны не должны утратить принятые соглашения. "Мы всегда очень ответственно подходили к исполнению достигнутых договоренностей. Свидетельством этого является установленный в Тростенце мемориал, различные инвестиционные проекты, многолетние гуманитарные связи и контакты между белорусами и австрийцами", - говорится в поздравлении.
Федеральному президенту Александру Ван дер Беллену Лукашенко пожелал крепкого здоровья и плодотворной государственной деятельности, а жителям Австрии - мира и согласия.
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Президент страны Александр Лукашенко считает, что у Беларуси и Австрии есть большой потенциал для взаимовыгодного сотрудничества.
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