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Бабич не будет "куратором" по ситуации в Беларуси
26.10.2020 13:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 окт - Sputnik. О том, что в Кремле есть "план" урегулирования ситуации в Беларуси, и его "куратором" может стать экс-посол РФ Михаил Бабич, ранее сообщали СМИ.
© Sputnik / Владимир Трефилов
Дмитрий Песков в понедельник сообщил журналистам, что эта информация не соответствует действительности.
"Нет, я не могу это подтвердить", - сказал он.
Напомним, Михаил Бабич поработал послом РФ в Минске меньше года, после чего президент России освободил его от должности, а на пост руководителя дипведомства назначил сенатора Дмитрия Мезенцева. Как поясняли тогда в Кремле, в Москве остались
Никто не должен вмешиваться в события в Беларуси
Также Песков в очередной раз подчеркнул, что Россия не намерена вмешиваться в события в Беларуси, и никто делать этого не должен. По словам пресс-секретаря президента России, если рассуждать о предпосылках протестного движения в Минске и других городах, то из Москвы оценивать это точно не стоит.
"Оценки и выводы нужно делать белорусскому руководству. И мы по-прежнему не собираемся вмешиваться в эти события и считаем, что никто не должен в эти события вмешиваться", - заявил Песков.
Что касается возможного экономического ущерба, который может получить Россия из-за забастовок на крупных белорусских предприятиях, то эти вопросы "трудно оставлять без внимания", считает он.
"Взаимосвязанность и взаимозависимость экономик двух стран находится на высочайшем уровне. И, действительно, насколько ритмично и надежно функционируют эти предприятия в Белоруссии, для нас чрезвычайно важно", - сказал Песков.
© Sputnik Александр Жибуль
При этом в Кремле отказались что-либо советовать президенту Лукашенко: любые публичные советы в такой напряженный момент оппоненты могут расценить как попытку вмешаться и повлиять на ситуацию.
"Я не думаю, что на этот вопрос стоит отвечать. Он, конечно, чуть-чуть провокационно сформулирован. В данном случае любые какие-то публично озвученные советы были бы ничем иным, как попыткой вмешательства в происходящее", – сказал Песков в ответ на вопрос, что в Кремле могли бы посоветовать Лукашенко сейчас - жесткий разгон или диалог с протестующими.
"Народный ультиматум" властям Беларуси
Накануне, в последний день выполнения ультиматума, в Минске и ряде других городов Беларуси прошли несанкционированные
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что первый замминистра экономического развития и экс-посол РФ в Беларуси Михаил Бабич...
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