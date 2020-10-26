Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 окт - Sputnik. О том, что в Кремле есть "план" урегулирования ситуации в Беларуси, и его "куратором" может стать экс-посол РФ Михаил Бабич, ранее сообщали СМИ.

Дмитрий Песков в понедельник сообщил журналистам, что эта информация не соответствует действительности.

"Нет, я не могу это подтвердить", - сказал он.

Напомним, Михаил Бабич поработал послом РФ в Минске меньше года, после чего президент России освободил его от должности, а на пост руководителя дипведомства назначил сенатора Дмитрия Мезенцева. Как поясняли тогда в Кремле, в Москве остались довольны работой Бабича, его возвращение стало кадровым решением президента России, "которое принимается в соответствии с целесообразностью".

Никто не должен вмешиваться в события в Беларуси

Также Песков в очередной раз подчеркнул, что Россия не намерена вмешиваться в события в Беларуси, и никто делать этого не должен. По словам пресс-секретаря президента России, если рассуждать о предпосылках протестного движения в Минске и других городах, то из Москвы оценивать это точно не стоит.

"Оценки и выводы нужно делать белорусскому руководству. И мы по-прежнему не собираемся вмешиваться в эти события и считаем, что никто не должен в эти события вмешиваться", - заявил Песков.

Что касается возможного экономического ущерба, который может получить Россия из-за забастовок на крупных белорусских предприятиях, то эти вопросы "трудно оставлять без внимания", считает он.

"Взаимосвязанность и взаимозависимость экономик двух стран находится на высочайшем уровне. И, действительно, насколько ритмично и надежно функционируют эти предприятия в Белоруссии, для нас чрезвычайно важно", - сказал Песков.

При этом в Кремле отказались что-либо советовать президенту Лукашенко: любые публичные советы в такой напряженный момент оппоненты могут расценить как попытку вмешаться и повлиять на ситуацию.

"Я не думаю, что на этот вопрос стоит отвечать. Он, конечно, чуть-чуть провокационно сформулирован. В данном случае любые какие-то публично озвученные советы были бы ничем иным, как попыткой вмешательства в происходящее", – сказал Песков в ответ на вопрос, что в Кремле могли бы посоветовать Лукашенко сейчас - жесткий разгон или диалог с протестующими.

"Народный ультиматум" властям Беларуси объявила экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, которая на данный момент находится на территории Евросоюза. Она выдвинула три условия: действующий президент Александр Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно быть остановлено, все политзаключенные должны быть освобождены. Если этого не произойдет до 25 октября, Тихановская пообещала массовые протесты, национальную забастовку, блокировку автодорог и обвал продаж в государственных магазинах.

Накануне, в последний день выполнения ультиматума, в Минске и ряде других городов Беларуси прошли несанкционированные акции протеста . В крупных городах, в том числе и столице, наиболее радикальные протесты были подавлены силовиками.

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