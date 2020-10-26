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Участники марша пенсионеров отправились колонной по проспекту Независимости
26.10.2020 14:37 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 26 октября. Колонна участников марша пенсионеров — около полутора тысяч человек — начала шествие по проспекту Независимости.
Демонстранты идут по левой стороне проспекта, скандируют "Жыве Беларусь", "Забастовка", несут бело-красно-белые флаги, зонтики такой же расцветки, цветы, транспаранты с надписями "Мы за незалежную Беларусь", "Адкажа кожны за здзекі і гвалт", "Требуем честные выборы", "Освободить политзаключенных", "Остановить насилие". Некоторые участники акции стучат ложками по кастрюлям.
Примерно половина протестующих — студенты, которые присоединились к людям пожилого возраста.
Демонстрацию приветствуют сигналами проезжающие мимо автомобилисты.
Татьяна Бубликова, БелаПАН.
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Минск, 26 октября. Колонна участников марша пенсионеров — около полутора тысяч человек — начала шествие по проспекту Независимости. Демонстранты идут по...
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