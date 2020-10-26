Источник материала: БелаПАН

Минск, 26 октября. Число участников акции протеста пенсионеров, которые собираются у Красного костела в Минске, стремительно растет. Сюда активно подходят люди, в том числе студенты, которых разогнал ОМОН возле зданий юридического и химического факультетов БГУ.

Как сообщает корреспондент БелаПАН, буквально за 10 минут число участников выросло до примерно тысячи.

Это уже четвертый по счету марш пенсионеров, который последний месяц проходит по понедельникам.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Число участников акции пенсионеров стремительно растет Минск, 26 октября. Число участников акции протеста пенсионеров, которые собираются у Красного костела в Минске, стремительно растет. Сюда активно подходят люди, в...

Татьяна Бубликова, БелаПАН.