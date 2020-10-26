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Число участников акции пенсионеров стремительно растет
26.10.2020 14:37 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 26 октября. Число участников акции протеста пенсионеров, которые собираются у Красного костела в Минске, стремительно растет. Сюда активно подходят люди, в том числе студенты, которых разогнал ОМОН возле зданий юридического и химического факультетов БГУ.
Как сообщает корреспондент БелаПАН, буквально за 10 минут число участников выросло до примерно тысячи.
Это уже четвертый по счету марш пенсионеров, который последний месяц проходит по понедельникам.
Татьяна Бубликова, БелаПАН.
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Минск, 26 октября. Число участников акции протеста пенсионеров, которые собираются у Красного костела в Минске, стремительно растет. Сюда активно подходят люди, в...
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