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Возле Красного костела в Минске собираются участники очередной акции протеста пенсионеров

26.10.2020 14:37 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 26 октября. Возле Красного костела в Минске собираются участники очередной акции протеста пенсионеров — сторонников перемен.

Сейчас здесь более сотни человек, большинство — люди старшего возраста, но к ним присоединяются и студенты. Собравшиеся скандируют "Жыве Беларусь!", держат бело-красно-белые флаги и зонтики такой же расцветки, цветы.

Это уже четвертая по счету подобная акция. Предыдущий марш пенсионеров состоялся неделю назад, 19 октября. А во время марша 12 октября в отношении пожилых людей силовики применили газ, светошумовые патроны и другие спецсредства, чем вызвали волну возмущения в обществе.


Татьяна Бубликова, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 26 октября. Возле Красного костела в Минске собираются участники очередной акции протеста пенсионеров — сторонников перемен. Сейчас здесь более сотни...
 
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