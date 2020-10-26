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Возле Красного костела в Минске собираются участники очередной акции протеста пенсионеров
26.10.2020 14:37 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 26 октября. Возле Красного костела в Минске собираются участники очередной акции протеста пенсионеров — сторонников перемен.
Сейчас здесь более сотни человек, большинство — люди старшего возраста, но к ним присоединяются и студенты. Собравшиеся скандируют "Жыве Беларусь!", держат бело-красно-белые флаги и зонтики такой же расцветки, цветы.
Это уже четвертая по счету подобная акция. Предыдущий марш пенсионеров состоялся неделю назад, 19 октября. А во время марша 12 октября в отношении пожилых людей силовики применили газ, светошумовые патроны и другие спецсредства, чем вызвали волну возмущения в обществе.
Татьяна Бубликова, БелаПАН.
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Минск, 26 октября. Возле Красного костела в Минске собираются участники очередной акции протеста пенсионеров — сторонников перемен. Сейчас здесь более сотни...
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