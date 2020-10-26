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Кремль отказался помочь Лукашенко публичным советом
26.10.2020 15:03 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
В Кремле отказались давать советы Александру Лукашенко по вопросам урегулирования ситуации в его стране.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам 26 октября,
«В данном случае любые публично озвученные советы были бы ничем иным, как попыткой вмешательства в происходящее. Мы этого не делали и делать не будем», - сказал он.
Таким был ответ на вопрос, что в Кремле могли бы посоветовать Лукашенко - жесткий разгон или диалог с протестующими.
Песков еще раз подчеркнул, что Россия не будет давать оценок событиям в Беларуси, предшествовавшим сложившейся ситуации.
«Оценки и выводы нужно делать белорусскому руководству», - сказал он.
«Мы по-прежнему не собираемся вмешиваться в эти события и считаем, что никто не должен в эти события вмешиваться», - заявил Песков.
Однако он отметил, что события в Беларуси «трудно оставлять без внимания», но не стал давать им оценку. «Не нам, наверное, делать какие-то оценки, - пояснил он. - Оценки нужно делать и выводы белорусскому руководству».
По его словам, в Кремле наблюдают за событиями в Беларуси, а «взаимосвязанность и взаимозависимость экономик двух стран находится на высочайшем уровне». Для России чрезвычайно важно, насколько ритмично и надежно функционируют предприятия в соседней стране, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.
Песков заявил, что Кремль не может публично давать советы президенту Беларуси, как действовать в отношении протестующих.
Напомним, 23 октября президент РФ Владимир Путин
Путин допустил, что в Беларуси после выборов имела место неоправданная жестокость. «Ну тогда пусть ответят те, кто это допустил», - сказал он.
Фото championat.com
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В Кремле отказались давать советы Александру Лукашенко по вопросам урегулирования ситуации в его стране.
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