Кремль отказался помочь Лукашенко публичным советом

В Кремле отказались давать советы Александру Лукашенко по вопросам урегулирования ситуации в его стране.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам 26 октября, передает ТАСС.

«В данном случае любые публично озвученные советы были бы ничем иным, как попыткой вмешательства в происходящее. Мы этого не делали и делать не будем», - сказал он.

Таким был ответ на вопрос, что в Кремле могли бы посоветовать Лукашенко - жесткий разгон или диалог с протестующими.

Песков еще раз подчеркнул, что Россия не будет давать оценок событиям в Беларуси, предшествовавшим сложившейся ситуации.

«Оценки и выводы нужно делать белорусскому руководству», - сказал он.

«Мы по-прежнему не собираемся вмешиваться в эти события и считаем, что никто не должен в эти события вмешиваться», - заявил Песков.

Однако он отметил, что события в Беларуси «трудно оставлять без внимания», но не стал давать им оценку. «Не нам, наверное, делать какие-то оценки, - пояснил он. - Оценки нужно делать и выводы белорусскому руководству».

По его словам, в Кремле наблюдают за событиями в Беларуси, а «взаимосвязанность и взаимозависимость экономик двух стран находится на высочайшем уровне». Для России чрезвычайно важно, насколько ритмично и надежно функционируют предприятия в соседней стране, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Песков заявил, что Кремль не может публично давать советы президенту Беларуси, как действовать в отношении протестующих.

Напомним, 23 октября президент РФ Владимир Путин высказал подобную точку зрения: белорусам нужно дать возможность самим разобраться в ситуации, принять соответствующие решения, которые «лежат на пути внесения поправок в действующую конституцию либо принятия новой конституции».

Путин допустил, что в Беларуси после выборов имела место неоправданная жестокость. «Ну тогда пусть ответят те, кто это допустил», - сказал он.

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