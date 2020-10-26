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К маршу пенсионеров активно присоединяются люди разных возрастов

26.10.2020 15:31 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 26 октября. Дойдя до Октябрьской площади, голова колонны марша пенсионеров остановилась, чтобы подождать остальных участников.

По ходу движения к демонстрантам присоединялись прохожие, и сейчас акцию можно назвать маршем пенсионеров лишь условно — в ней участвуют люди разных возрастов. Подсчитать их число сложно, но это тысячи человек. Демонстранты не обращают внимания на предупреждения милиции о незаконном характере акции. 

У Дома офицеров стоят автозаки.


Татьяна Бубликова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 26 октября. Дойдя до Октябрьской площади, голова колонны марша пенсионеров остановилась, чтобы подождать остальных участников. По ходу движения к...
 
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