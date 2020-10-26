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К маршу пенсионеров активно присоединяются люди разных возрастов
26.10.2020 15:31 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 26 октября. Дойдя до Октябрьской площади, голова колонны марша пенсионеров остановилась, чтобы подождать остальных участников.
Татьяна Бубликова, БелаПАН.
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Минск, 26 октября. Дойдя до Октябрьской площади, голова колонны марша пенсионеров остановилась, чтобы подождать остальных участников. По ходу движения к...
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