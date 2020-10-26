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Движение транспорта по проспекту Независимости, где проходит марш пенсионеров, ограничено

26.10.2020 16:19 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 26 октября. Движение по проспекту Независимости, где проходит марш пенсионеров, ограничено — ходит преимущественно общественный транспорт.

На площади Победы колонну участников марша встретили сотрудники милиции с громкоговорителями. Они призвали демонстрантов не выходить на проезжую часть.

Участники марша несут плакаты с надписями: "Я не хочу, чтобы мои дети уезжали", "Требуем прекратить геноцид белорусского народа", "Забастовка! Кто, если не мы? Когда, если не сейчас?".

Работники кофейни "Кофе и вино" предлагают демонстрантам воду.

Колонна приближается к площади Якуба Коласа.


Татьяна Бубликова, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 26 октября. Движение по проспекту Независимости, где проходит марш пенсионеров, ограничено — ходит преимущественно общественный транспорт. На площади...
 
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