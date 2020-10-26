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Движение транспорта по проспекту Независимости, где проходит марш пенсионеров, ограничено
26.10.2020 16:19 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 26 октября. Движение по проспекту Независимости, где проходит марш пенсионеров, ограничено — ходит преимущественно общественный транспорт.
На площади Победы колонну участников марша встретили сотрудники милиции с громкоговорителями. Они призвали демонстрантов не выходить на проезжую часть.
Участники марша несут плакаты с надписями: "Я не хочу, чтобы мои дети уезжали", "Требуем прекратить геноцид белорусского народа", "Забастовка! Кто, если не мы? Когда, если не сейчас?".
Работники кофейни "Кофе и вино" предлагают демонстрантам воду.
Колонна приближается к площади Якуба Коласа.
Татьяна Бубликова, БелаПАН.
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Минск, 26 октября. Движение по проспекту Независимости, где проходит марш пенсионеров, ограничено — ходит преимущественно общественный транспорт. На площади...
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