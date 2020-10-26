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Марш пенсионеров завершился на площади Якуба Коласа

26.10.2020 17:21 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 26 октября. Марш пенсионеров завершился на площади Якуба Коласа. Там его участников встретили волонтеры, которые раздавали одноразовые маски, печенье, пиццу, горячий чай.

Участники акции возложили цветы к памятнику Якубу Коласу, оставили у монумента плакаты и растянули большой бело-красно-белый флаг. Они поблагодарили студентов за поддержку, а также высказали свое отношение к предложению Лукашенко о внесении поправок в Конституцию: "Сашина отставка — лучшая поправка!"

Часть участников акции уже разошлась, часть остается на площади — люди общаются, поют песни, скандируют лозунг "Жыве Беларусь!".

Это был уже четвертый по счету марш пенсионеров — такие акции проходят последний месяц по понедельникам. 12 октября в отношении пожилых людей силовики применили газ, светошумовые патроны и другие спецсредства, чем вызвали волну возмущения в обществе. Сегодня, как и в прошлый понедельник, силовики никого не задерживали и не препятствовали движению колонны по проспекту.

Следует также отметить, что сегодняшнюю акцию назвать маршем пенсионеров можно лишь условно — в ней принимали участие люди самых разных возрастов, в том числе студенты. По оценкам журналистов, в колонне было как минимум пять тысяч человек.


Татьяна Бубликова, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 26 октября. Марш пенсионеров завершился на площади Якуба Коласа. Там его участников встретили волонтеры, которые раздавали одноразовые маски, печенье, пиццу,...
 
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