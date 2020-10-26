Источник материала: БелаПАН

Минск, 26 октября. Марш пенсионеров завершился на площади Якуба Коласа. Там его участников встретили волонтеры, которые раздавали одноразовые маски, печенье, пиццу, горячий чай.

Участники акции возложили цветы к памятнику Якубу Коласу, оставили у монумента плакаты и растянули большой бело-красно-белый флаг. Они поблагодарили студентов за поддержку, а также высказали свое отношение к предложению Лукашенко о внесении поправок в Конституцию: "Сашина отставка — лучшая поправка!"

Часть участников акции уже разошлась, часть остается на площади — люди общаются, поют песни, скандируют лозунг "Жыве Беларусь!".

Это был уже четвертый по счету марш пенсионеров — такие акции проходят последний месяц по понедельникам. 12 октября в отношении пожилых людей силовики применили газ, светошумовые патроны и другие спецсредства, чем вызвали волну возмущения в обществе. Сегодня, как и в прошлый понедельник, силовики никого не задерживали и не препятствовали движению колонны по проспекту.

Следует также отметить, что сегодняшнюю акцию назвать маршем пенсионеров можно лишь условно — в ней принимали участие люди самых разных возрастов, в том числе студенты. По оценкам журналистов, в колонне было как минимум пять тысяч человек.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Марш пенсионеров завершился на площади Якуба Коласа Минск, 26 октября. Марш пенсионеров завершился на площади Якуба Коласа. Там его участников встретили волонтеры, которые раздавали одноразовые маски, печенье, пиццу,...

Татьяна Бубликова, БелаПАН.