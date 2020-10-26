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ЕС обнародовал новый санкционный список по Беларуси

26.10.2020 17:59 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 окт – Sputnik. Европейская народная партия (EPP) сегодня выложила на своем официальном сайте список лиц, которые, по их мнению, должны дополнить санкционный перечень по Беларуси.

"Прошлой ночью закончился народный ультиматум (президенту Беларуси Александру – Sputnik) Лукашенко. Пришло время проявить особую бдительность и продемонстрировать нашу полную поддержку демократической оппозиции в Беларуси", - пишет в своем twitter Манфред Вебер, один из лидеров Европейской народной партии.

© AFP 2020 / Samuel Corum
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EPP опубликовала фамилии 75 представителей белорусских властей и других лиц, причастных к политической ситуации в стране. "Список является напоминанием о том, что те, кто хочет совершить преступления, не могут рассчитывать на анонимность. Мы будем требовать привлечения их к ответственности", - говорится в заявлении.

В опубликованном перечне среди прочих отмечены Виктор Лукашенко, Виктор Шейман, Наталья Кочанова, Наталья и Иван Эйсмонт, Юрий Караев, Андрей Равков, а также представители СМИ, судьи, сотрудники избиркомов и ЦИК страны. Представители EPP заявили, что санкционный список был подготовлен совместно с представителями белорусской оппозиции.

© REUTERS / POOL
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Евросоюз разрабатывает второй пакет индивидуальных санкций по Беларуси в связи с политической ситуацией в стране. Перечень лиц формируют постпреды стран ЕС, парламент не принимает в этом официального участия. Первый санкционный список начал действовать 2 октября. В него вошли около 40 человек – представителей белорусских властей. Президента страны Александра Лукашенко в списке не было. Его также нет и в списке, опубликованном сегодня.

Страны Европы осудили действия белорусских властей после 9 августа, когда состоялись президентские выборы и начались протестные акции. Ранее стало известно, что Евросоюз готов ввести санкции против президента Беларуси, если ситуация в республике не изменится.

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Теги: Минск
 
 
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Перечень лиц, причастных к политической ситуации в стране, дополнен 75-ю фамилиями, среди них – Виктор Лукашенко, помощники президента, представители СМИ и судьи.
 
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