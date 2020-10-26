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Эво Моралес надеется вернуться в Боливию в ноябре

26.10.2020 18:55 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 окт – Sputnik. Бывший президент Боливии Эво Моралес 11 ноября планирует вернуться на родину из Аргентины, соответствующую просьбу выдвинули профсоюзные организации и тропические федерации, передают РИА Новости.

© REUTERS / UESLEI MARCELINO
Объявлены итоги президентских выборов в Боливии – победил социалист Арсе

"Шесть тропических федераций Кочабамбы рассматривают нашу просьбу о возвращении 11 ноября", – сказал он.

По словам Моралеса, кроме социального движения Кочабамбы, с инициативой о его возвращении выступила и Единая конфедерация рабочих Боливии.

Как ранее сообщал Sputnik, на состоявшихся в Боливии президентских выборах победил кандидат "Движения к социализму" Луис Арсе (55,10% голосов). Эта партия также получила большинство в обеих палатах парламента страны.

Выборы были организованы после отмены результатов голосования, прошедшего 20 октября 2019 года: тогда победителем был признан Моралес, однако оппозиция не признала итоги плебисцита, а по всей стране начались беспорядки. После трех недель митингов Моралес был вынужден подать в отставку и покинуть Боливию.

 
Теги: Минск
 
 
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За возвращение на родину бывшего президента страны выступают некоторые профсоюзы и тропические федерации.
 
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