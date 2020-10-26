Эво Моралес надеется вернуться в Боливию в ноябре

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 окт – Sputnik. Бывший президент Боливии Эво Моралес 11 ноября планирует вернуться на родину из Аргентины, соответствующую просьбу выдвинули профсоюзные организации и тропические федерации, передают РИА Новости .

"Шесть тропических федераций Кочабамбы рассматривают нашу просьбу о возвращении 11 ноября", – сказал он.

По словам Моралеса, кроме социального движения Кочабамбы, с инициативой о его возвращении выступила и Единая конфедерация рабочих Боливии.

Как ранее сообщал Sputnik, на состоявшихся в Боливии президентских выборах победил кандидат "Движения к социализму" Луис Арсе (55,10% голосов). Эта партия также получила большинство в обеих палатах парламента страны.

Выборы были организованы после отмены результатов голосования, прошедшего 20 октября 2019 года: тогда победителем был признан Моралес, однако оппозиция не признала итоги плебисцита, а по всей стране начались беспорядки. После трех недель митингов Моралес был вынужден подать в отставку и покинуть Боливию.