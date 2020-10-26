Эрдоган призвал турецких граждан бойкотировать товары из Франции

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 окт – Sputnik. Турецкий президент Тайип Эрдоган призвал граждан страны на фоне обострения отношений двух государств отказаться от покупки товаров из Франции.

"Как во Франции призывают не покупать турецкие товары, так же и я обращаюсь к народу: ни в коем случае не оказывайте им чести, не покупайте товары французских производителей", – сказал он во время выступления в Анкаре.

Эрдоган также призвал мировое сообщество защитить французских мусульман, которые подвергаются гонениям за веру.

Ранее французский лидер Франции Эммануэль Макрон выступил с речью о борьбе с сепаратизмом, заявив, что соответствующий законопроект будет представлен уже 9 декабря. Он высказал предложение о необходимости создать с Советом мусульман Франции общественную организацию, целью которой будет построение просвещенного ислама в стране.

В ответ Эрдоган заявил, что Макрону нужно лечиться , а Франция отозвала своего посла из Анкары для консультаций.