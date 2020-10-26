ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Литва прекратит импорт электроэнергии из Беларуси после пуска БелАЭС

27.10.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 окт – Sputnik. Литва прекратит приобретать электричество в Беларуси после запуска Белорусской АЭС, говорится в сообщении литовского оператора системы передачи электроэнергии Litgrid.

© Photo : Белэнерго
Литва настаивает на остановке запуска БелАЭС

По данным компании, оператор уже получил письмо от "Белэнерго", в котором говорится, что начало выработки энергии на станции запланировано на период с 1 по 10 ноября.

"Litgrid установит нулевую мощность для импорта электроэнергии из Беларуси с момента начала производства электроэнергии на Островецкой АЭС в рамках реализации Закона о необходимых мерах по защите от угроз со стороны небезопасных атомных электростанций в третьих странах", – заявили в компании.

Там также отметили, что оператор уже проинформировал о своем решении партнеров – членов европейской энергетической биржи Nord Pool.

Напомним, литовский сейм в июне 2017 года объявил, что Островецкая атомная электростанция (АЭС) является небезопасной и представляет угрозу для национальной безопасности Литвы, а также для охраны окружающей среды и здоровья населения. Был принят соответствующий закон, которым, в частности, запрещена покупка энергии из стран, где действуют небезопасные АЭС.

Белорусская АЭС – крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Запуск первого реактора предварительно запланирован на 7 ноября текущего года.

Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №2 запланирован на 2022 год.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оператор уже проинформировал о своем решении партнеров – членов европейской энергетической биржи Nord Pool.
 
Новости дня
Новости политики
 
Протестующие дошли до площади Якуба Коласа (обновлено)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

26.10.2020
Mir24.TV Belarus
27.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика