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Протестующие дошли до площади Якуба Коласа (обновлено)

27.10.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 26 октября. В центре Минска продолжается акция в поддержку общенациональной забастовки. Ее участники дошли до площади Якуба Коласа, где выстроились в цепь. Через какое-то время силовики ее разогнали, есть задержанные.

Ранее произошли задержания возле "Макдональдса" у пересечения проспекта Независимости и улицы Ленина, а также на Октябрьской площади, в подземном переходе станции метро "Октябрьская" со стороны Дома офицеров.

Очевидец сообщил БелаПАН, что возле "Макдональдса" один из силовиков "советовался" с другим, указывая на парня: "Может, этого возьмем?"

На площади Независимости силовики начали убирать турникеты.

Вдоль проспекта гуляют люди, показывают знаки "виктория", автомобилисты им сигналят. Периодически проезжают микроавтобусы с силовиками.

Группы людей с флагами и без стоят возле ГУМа, на площади Победы, на пересечении проспекта Независимости и улицы Козлова.

В соцсетях появилась видеозапись с платформы станции метро "Октябрьская", на которой неизвестный с дубинкой пытается задержать молодого человека. За него вступились другие пассажиры. Возле эскалатора завязалась драка.

Сообщается о задержаниях возле станции метро "Пушкинская", где 10 августа погиб участник протестов Александр Тарайковский.


Захар Щербаков, Татьяна Коровенкова, Елена Толкачева, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 26 октября. В центре Минска продолжается акция в поддержку общенациональной забастовки. Ее участники дошли до площади Якуба Коласа, где выстроились в цепь....
 
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