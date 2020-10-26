Источник материала: БелаПАН

Минск, 26 октября. В центре Минска продолжается акция в поддержку общенациональной забастовки. Ее участники дошли до площади Якуба Коласа, где выстроились в цепь. Через какое-то время силовики ее разогнали, есть задержанные.

Ранее произошли задержания возле "Макдональдса" у пересечения проспекта Независимости и улицы Ленина, а также на Октябрьской площади, в подземном переходе станции метро "Октябрьская" со стороны Дома офицеров.

Очевидец сообщил БелаПАН, что возле "Макдональдса" один из силовиков "советовался" с другим, указывая на парня: "Может, этого возьмем?"

На площади Независимости силовики начали убирать турникеты.

Вдоль проспекта гуляют люди, показывают знаки "виктория", автомобилисты им сигналят. Периодически проезжают микроавтобусы с силовиками.

Группы людей с флагами и без стоят возле ГУМа, на площади Победы, на пересечении проспекта Независимости и улицы Козлова.

В соцсетях появилась видеозапись с платформы станции метро "Октябрьская", на которой неизвестный с дубинкой пытается задержать молодого человека. За него вступились другие пассажиры. Возле эскалатора завязалась драка.

Сообщается о задержаниях возле станции метро "Пушкинская", где 10 августа погиб участник протестов Александр Тарайковский.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Протестующие дошли до площади Якуба Коласа (обновлено) Минск, 26 октября. В центре Минска продолжается акция в поддержку общенациональной забастовки. Ее участники дошли до площади Якуба Коласа, где выстроились в цепь....

Захар Щербаков, Татьяна Коровенкова, Елена Толкачева, БелаПАН.