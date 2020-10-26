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Возле перекрестка проспекта Независимости и улицы Ленина произошли задержания
27.10.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 26 октября. Возле перекрестка проспекта Независимости и улицы Ленина силовики задержали несколько человек, которые шли с площади Независимости к Октябрьской площади. Расположенный рядом ГУМ закрылся.
ГАИ перекрыла проспект в этом районе для личного автотранспорта, общественный пропускают.
Силовики продолжают выставлять турникеты по периметру площади Независимости. На улице Советской возле Министерства образования стоят их желтые автобусы.
Участники акции в поддержку национальной забастовки дошли до Октябрьской площади.
Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, БелаПАН.
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Минск, 26 октября. Возле перекрестка проспекта Независимости и улицы Ленина силовики задержали несколько человек, которые шли с площади Независимости к...
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