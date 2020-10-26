ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Около 100 человек идут от площади Независимости в сторону ГУМа

27.10.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелаПАН

Минск, 26 октября. Около 100 человек собрались к 18 часам на площади Независимости в Минске и примерно через 20 минут двинулись в сторону ГУМа. Днем по этому же маршруту началось шествие пенсионеров, которые вместе со студентами дошли до площади Якуба Коласа.

Возле Красного костела и вдоль проспекта Независимости со стороны площади выставлено оцепление силовиков, которые загородили турникетами проход возле гостиницы "Минск". Кроме того, перекрыт расположенный рядом подземный переход. Идущих с площади граждан через него пропускают, идущих на площадь разворачивают.

Ранее в соцсетях анонсировалась вечерняя акция в поддержку начавшейся сегодня национальной забастовки.


Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, Елена Толкачева, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 26 октября. Около 100 человек собрались к 18 часам на площади Независимости в Минске и примерно через 20 минут двинулись в сторону ГУМа. Днем по этому же маршруту...
 
Новости дня
Новости политики
 
ЕС обнародовал новый санкционный список по Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

26.10.2020
Mir24.TV Belarus
27.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика