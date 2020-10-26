Источник материала: БелаПАН

Минск, 26 октября. Около 100 человек собрались к 18 часам на площади Независимости в Минске и примерно через 20 минут двинулись в сторону ГУМа. Днем по этому же маршруту началось шествие пенсионеров, которые вместе со студентами дошли до площади Якуба Коласа.

Возле Красного костела и вдоль проспекта Независимости со стороны площади выставлено оцепление силовиков, которые загородили турникетами проход возле гостиницы "Минск". Кроме того, перекрыт расположенный рядом подземный переход. Идущих с площади граждан через него пропускают, идущих на площадь разворачивают.

Ранее в соцсетях анонсировалась вечерняя акция в поддержку начавшейся сегодня национальной забастовки.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Около 100 человек идут от площади Независимости в сторону ГУМа Минск, 26 октября. Около 100 человек собрались к 18 часам на площади Независимости в Минске и примерно через 20 минут двинулись в сторону ГУМа. Днем по этому же маршруту...

Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, Елена Толкачева, БелаПАН.