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Сотрудники "Белоруснефти", объявившие о забастовке, уволены
27.10.2020 09:55 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 окт - Sputnik. Шесть сотрудников компании, принявшие участие в забастовке, уволены с предприятия, заявили в пресс-службе компании "Белоруснефть".
В понедельник в интернете появился ролик, в котором сотрудники управления промыслово-геофизических работ выразили протест в связи с ситуацией в стране и присоединились к забастовке.
"Эти люди уволены за нарушение трудового законодательства. Подробности касаются только работника и нанимателя, поэтому это комментировать мы не можем. Все подразделения "Белоруснефти" работают в штатном режиме, остановок на производстве нет", – заверили в компании.
В частности, с градообразующего предприятия в Речице были уволены инженер-электроник Владимир Кайлев, начальники партии промысловой геофизики Сергей Поляков и Андрей Коваль, и три машиниста — Андрей Кондратенко, Андрей Шульженок и Максим Сапончик.
В понедельник 26 октября по всей Беларуси должна была стартовать общенациональная забастовка в рамках
© Sputnik / Павел Лисицын
Массовых акций протеста в столице не было, но часть рабочих на промышленных гигантах по всей стране открыто выражала свое недовольство. К остановке работы предприятий это не привело.
Вместе с тем, часть студентов столичных вузов приняла участие в акциях. Днем в Минске собрался митинг пенсионеров. В ГУВД столицы сообщили о задержаниях в ходе неразрешенных акций.
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В понедельник шестеро сотрудников компании заявили, что присоединяются к забастовке, о начале которой заявляли участники протестных акций.
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