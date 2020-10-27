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Министр обороны Хренин: Неудачная попытка организации цветной революции сменилась ведением гибридной войны

27.10.2020 11:53 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 27 октября. "Неудачная попытка организации цветной революции сменилась ведением гибридной войны и беспрецедентными мерами дипломатического и политико-экономического давления", — заявил министр обороны Виктор Хренин 27 октября в Минске на заседании совместной коллегии министерств обороны Беларуси и России.

Как передает информагентство ТАСС, глава белорусского военного ведомства отметил, что "различные деструктивные силы, подогреваемые руководством ряда государств", пытались "сменить власть" в Беларуси. По словам Хренина, им это не удалось "из-за слаженных действий органов государственного управления и белорусского народа".

"Отдельно хотел бы выразить слова глубокой признательности военно-политическому руководству Российской Федерации за его позицию и помощь, оказанную Республике Беларусь в это непростое время", — добавил Хренин.

В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил: "Решительно осуждаем такие действия и считаем неприемлемым вмешательство во внутренние дела других стран". "Совсем недавно при политической и финансовой поддержке Запада была предпринята попытка смены власти в Республике Беларусь, — утверждает российский чиновник. — Среди прочего это делалось с целью сорвать процесс интеграции в рамках Союзного государства, внести раскол в российско-белорусские отношения".

По словам Шойгу, США "с помощью технологии цветных революций целенаправленно нагнетают напряженность, расшатывают внутриполитическую ситуацию в ряде стран". Такие действия, сказал он, "подрывают основы международного права и игнорируют интересы суверенных государств". "Республика Беларусь была и остается нашим ближайшим соседом, надежным союзником и стратегическим партнером. Это особенно важно в условиях сохраняющейся мировой нестабильности", — подчеркнул Шойгу.


Захар Щербаков, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 27 октября. "Неудачная попытка организации цветной революции сменилась ведением гибридной войны и беспрецедентными мерами дипломатического и...
 
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