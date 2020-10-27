Лукашенко – о Всебелорусском народном собрании и террористических угрозах

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 окт - Sputnik. На Всебелорусском народном собрании должны быть представители абсолютно всех слоев общества, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во Дворце Независимости в ходе совещания, посвященного подготовке данного мероприятия.

В рамках уже шестого по счету масштабного "народного форума" планируется подвести итоги социального и экономического развития республику за последнюю пятилетку.

"Ключевой задачей, которую нам следует поставить перед участниками собрания, является выработка современных, эффективных и реально действующих механизмов, которые помогут нам решить проблемы, сдерживающие экономический рост", - цитирует главу государства БелТА .

Все слои общества

При этом белорусский лидер призвал сконцентрироваться на таком вопросе, как избрание делегатов на Всебелорусское народное собрание.

"Здесь должны быть представители абсолютно всех слоев общества, которые хотят что-то сказать, хотят быть услышанными и умеют слушать, всех социальных и профессиональных групп, общественных организаций, депутаты всех уровней", - пояснил Лукашенко.

По его словам, это не только руководство, но и люди, которые непосредственно работают за станками и на земле, которые по своему опыту знают, какие проблемы испытывают простые люди.

"Это должен быть реальный диалог по выработке стратегии развития страны. Пусть люди открыто говорят, обсуждают - примем решения и будем по ним жить", - заверил глава государства.

Сломал рабочий график

Лукашенко отметил, что совещание, посвященное проведению Всебелорусского народного собрания, началось позднее запланированного времени. Потому что важные вопросы пришлось обсуждать и решать сейчас.

"Поэтому пришлось сегодня поломать свой рабочий график", - добавил глава государства.

По его словам, это касается реагирования властей на текущую ситуацию, но при этом работа должна вестись аккуратно, "несмотря на то, что острый период, протестуны эти болтаются по улицам" белорусской столицы.

"Мы констатировали факт, что эта оставшаяся масса радикализировалась. Мы четко видим организаторов и тех, кто воплощает эти идеи", - заверил белорусский лидер.

Причем отдельно отметил, что "последние несколько дней свидетельствуют о том, что по многим направлениям они эту красную черту перешли".

В качестве примера белорусский лидер привел ситуацию, когда на железной дороге блокировались автоматика и замыкались рельсы, что в свою очередь "может привести к серьезным авариям на железной дороге, катастрофам и гибели множества людей".

"Это действия организованных преступных групп с признаками терроризма. Мы начинаем сталкиваться с террористическими угрозами", - считает глава государства.

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