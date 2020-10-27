Жена премьер-министра Армении отправится на фронт

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 окт – Sputnik. Жена премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян заявила об уходе на фронт на своей странице в Facebook .

"С завтрашнего дня отряд из 13 женщин, в том числе и я, приступит к учениям. Через несколько дней мы отправимся защищать границы нашей родины. Мы не можем уступить ни родину, ни наше достоинство противнику", - сообщила Акопян.

Facebook / Anna Hakobyan © Photo : Анна Акопян заявила, что отправится на фронт

Ранее Sputnik Армения сообщал, что жена премьера изъявила желание провести военные сборы для девушек еще в сентябре. На начальную военную подготовку могли подать заявки девушки 18-27 лет. Планировалось, что сборы займут 45 дней, а по их завершению желающие смогут перейти на настоящую службу.

Очередное обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября 2020 года. Баку и Ереван выступили со взаимными обвинениями в обострении ситуации. Минобороны Азербайджана утверждает, что огонь открыла армянская сторона, а азербайджанские силы начали контрнаступательную операцию. В Минобороны Армении заявляют, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам со стороны Азербайджана.

В Армении и НКР введено военное положение и впервые объявлена всеобщая мобилизация. Азербайджан также принял решение о введении военного положения в ряде регионов страны и частичной мобилизации.

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