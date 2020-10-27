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Воскресенский заявил, что ультиматум Светланы Тихановской провалился

27.10.2020 14:25 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 окт – Sputnik. По мнению Воскресенского, лидеры Координационного совета подставляют простых белорусов.

"Сбежавшие или вынужденные уехать за рубеж лидеры протеста и общественного мнения, члены Координационного совета должны отдавать себе отчет, что подставляют своих сторонников под дубинки, резиновые пули, административные протоколы и уголовные дела. Ультиматум Светланы Тихановской провалился. Пора проявить политическую зрелость, сохранить, сберечь своих сторонников, заменить негативную повестку провоцирования насилия на конструктивные призывы к взаимодействию в рамках национального диалога", – заявил Воскресенский в комментарии Sputnik.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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