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Воскресенский заявил, что ультиматум Светланы Тихановской провалился
27.10.2020 14:25 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 окт – Sputnik. По мнению Воскресенского, лидеры Координационного совета подставляют простых белорусов.
"Сбежавшие или вынужденные уехать за рубеж лидеры протеста и общественного мнения, члены Координационного совета должны отдавать себе отчет, что подставляют своих сторонников под дубинки, резиновые пули, административные протоколы и уголовные дела. Ультиматум Светланы Тихановской провалился. Пора проявить политическую зрелость, сохранить, сберечь своих сторонников, заменить негативную повестку провоцирования насилия на конструктивные призывы к взаимодействию в рамках национального диалога", – заявил Воскресенский в комментарии Sputnik.
Последует
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