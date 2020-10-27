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Премьер Беларуси озвучил даты проведения Всебелорусского народного собрания
27.10.2020 15:23 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 окт - Sputnik. На Всебелорусском народном собрании будут выделены два важнейших блока вопросов, сообщил журналистам премьер Беларуси Роман Головченко по итогам совещания у президента.
По его словам, в скором времени будет подготовлено распоряжение главы государства о формировании оргкомитета по подготовке и проведению "народного форума". После этого на высший уровень будут вынесены на обсуждение сроки проведения, тематика и формат.
"Мы рассчитываем, что оно состоится в начале 2021 года, возможно, в январе, феврале", - добавил глава белорусского правительства.
Последует
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Масштабный республиканский форум соберется уже в шестой раз, чтобы определить важнейшие направления развития страны на ближайшую перспективу.
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