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Премьер Беларуси озвучил даты проведения Всебелорусского народного собрания

27.10.2020 15:23 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 окт - Sputnik. На Всебелорусском народном собрании будут выделены два важнейших блока вопросов, сообщил журналистам премьер Беларуси Роман Головченко по итогам совещания у президента.

По его словам, в скором времени будет подготовлено распоряжение главы государства о формировании оргкомитета по подготовке и проведению "народного форума". После этого на высший уровень будут вынесены на обсуждение сроки проведения, тематика и формат.

"Мы рассчитываем, что оно состоится в начале 2021 года, возможно, в январе, феврале", - добавил глава белорусского правительства.

 

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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Масштабный республиканский форум соберется уже в шестой раз, чтобы определить важнейшие направления развития страны на ближайшую перспективу.
 
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