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Литва против пуска БелАЭС: Беларуси вручили ноту протеста

27.10.2020 15:23 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 окт – Sputnik. Вильнюс направил Беларуси официальную позицию касаемо пуска Белорусской атомной электростанции. Нота с осуждением старта работы БелАЭС размещена на официальном сайте МИД Литвы.

В обращении решительно осуждается решение Беларуси начать ядерную реакцию на небезопасной, по мнению Литвы, электростанции. Официальный Вильнюс также высказался против того, что Минск игнорирует требования Европы по безопасности. По мнению литовского МИДа, такое положение дел может привести к ухудшению отношений между Беларусью и ЕС.

© Photo : Белэнерго
Литва настаивает на остановке запуска БелАЭС

"Что касается внедрения стандартов ядерной безопасности и экологических требований на Белорусской атомной электростанции, Европейский союз единогласно выступает на уровне Совета Европы, Европейского парламента и Совета по иностранным делам, призывая Беларусь незамедлительно внедрить самые высокие стандарты безопасности, экологические требования и стресс-тесты ЕС", - отмечает министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

Литовские власти также обеспокоены неоднозначным положением дел с диалогом по поводу БелАЭС. "Ситуация еще более осложнилась. Теперь вообще неясно, с кем вести переговоры", сообщил глава МИД Литвы в интервью радио "Жиню радияс".

Ранее Литва официально заявила, что прекратит импорт электроэнергии из Беларуси после запуска БелАЭС.

Литовский сейм в июне 2017 года объявил, что Островецкая атомная электростанция (АЭС) является небезопасной и представляет угрозу для национальной безопасности Литвы, а также для охраны окружающей среды и здоровья населения. Был принят соответствующий закон, которым, в частности, запрещена покупка энергии из стран, где действуют небезопасные АЭС.

При этом, по заявлению белорусских властей, проект БелАЭС, первый энергоблок которой сейчас готовится к началу работы, прошел все необходимые и даже дополнительные проверки со стороны МАГАТЭ и других профильных институтов, многие эксперты подтвердили безопасность станции.

Белорусская АЭС – крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Запуск первого реактора предварительно запланирован на 7 ноября текущего года.

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Теги: Минск
 
 
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От лица Европейского союза Литва призвала белорусские власти применить самые высокие стандарты безопасности.
 
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