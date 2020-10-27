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Шойгу и Хренин сошлись во мнениях: в Беларуси была попытка смены власти
27.10.2020 15:49 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
О том, что в Беларуси была предпринята попытка сменить власть при политической и финансовой поддержке Запада, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин согласился с ним и рассказал о "деструктивных силах".
Об этом он сказал на заседании совместной коллегии министерств обороны России и Беларуси 27 октября, передает
«Совсем недавно при политической и финансовой поддержке Запада была предпринята попытка смены власти в Республике Беларусь. Среди прочего, это делалось с целью сорвать процесс интеграции в рамках Союзного государства, внести раскол в российско-белорусские отношения», - заявил Шойгу и отметил, что Россия считает неприемлемым вмешательство во внутренние дела других стран.
По его словам, США с помощью технологии цветных революций «целенаправленно нагнетают напряженность, расшатывают внутриполитическую ситуацию в ряде стран». Такие их действия «подрывают основы международного права и игнорируют интересы суверенных государств».
Шойгу считает, что «неудачная попытка организации цветной революции сменилась ведением гибридной войны и беспрецедентными мерами дипломатического и политико-экономического давления».
Хренин с Шойгу согласен
Глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что сменить власть пытались «различные деструктивные силы, подогреваемые руководством ряда государств, но им это не удалось из-за слаженных действий органов государственного управления и белорусского народа».
Хренин поблагодарил военно-политическое руководство РФ «за его позицию и помощь, оказанную Беларуси в это непростое время».
Хренин отметил, что «ротационная группировка НАТО в соседних странах с Беларусью выросла более чем в 17 раз и достигла 10 тысяч военнослужащих».
Ситуация в Беларуси
Напомним, с 9 августа, когда прошли президентские выборы в Беларуси, начались и до сих пор продолжаются акции протеста граждан, не согласных с результатами выборов. Большой процент белорусов считают, что они были сфальсифицированы. ЦИК объявил, что за Александра Лукашенко проголосовало 82 процента избирателей, а за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%. Протесты жестко подавляются силовиками, которые избивают мирных граждан, а в СИЗО на Окрестина зафиксированы случаи пыток и издевательств.
Только по
Лукашено неоднократно отмечал, что акции протестов на самом деле направляются «кукловодами» из-за рубежа.
Замглавы МВД Беларуси Геннадий Казакевич в видеообращении 12 октября
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская 13 октября
26 октября в Беларуси
В этот день (как и в остальные дни протестов) против мирных граждан были использованы светошумовые гранаты и резиновые пули.
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О том, что в Беларуси была предпринята попытка сменить власть при политической и финансовой поддержке Запада, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Глава...
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