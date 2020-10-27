Белорусский премьер рассказал о техногенной катастрофе и рельсовой войне

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 окт - Sputnik. Призыв к остановке предприятия – это расчистка места для конкурентов, сказал журналистам премьер Беларуси Роман Головченко по итогам совещания у президента , посвященного Всебелорусскому народному собранию.

В понедельник по всей Беларуси должна была стартовать общенациональная забастовка в рамках ультиматума участников акций протеста в адрес белорусских властей.

Массовых акций протеста в столице не было, но часть рабочих на промышленных гигантах по всей стране открыто выражали свое недовольство, но остановки работы предприятий за этим не последовало .

Очень рады конкуренты

"И вчера, и сегодня обстановка в трудовых коллективах спокойная, рабочая. Тот план, который широко анонсировался, он, естественно, не состоялся. Он и не мог состояться. Люди настроены на то, чтобы работать, зарабатывать, реализовывать свои планы, которые они имеют. Настроены на то, чтобы семьи получали доход. Поэтому абсолютно спокойная обстановка", – уверен глава правительства.

По его словам, он не склонен преувеличивать угрозу, которая исходит от таких призывов, но указал тем, кто призывает к забастовкам, что это нанесет вред стране и гражданам.

"Ведь призыв к остановке предприятия - это не что иное, как расчистка места для наших конкурентов", – считает Роман Головченко.

При этом он обратил внимание, что отечественная экономика является открытой и производители вынуждены постоянно конкурировать, поставляя продукцию на экспорт.

"Любая остановка производства на руку нашим конкурентам. Остановив, допустим, производство нефтепродуктов (это спотовые сделки), теряем конкретные деньги, весь персонал предприятия теряет выплаты и доплаты за результаты своего труда. Потом вернуться на этот рынок будет гораздо дороже", – особо отметил премьер.

После чего напомнил, что когда в конце лета остановились несколько рудоуправлений, этому были очень рады конкуренты "Беларуськалия" за рубежом.

"Экономика страны работает в непростых условиях в силу мирового экономического кризиса. Но работает, и останавливаться не собирается", – заверил Роман Головченко.

Катастрофы и войны

По его мнению, нагнетание обстановки на предприятиях может привести к внеплановым остановкам, что впоследствии может негативно сказаться на здоровье белорусов.

"Раздувалась такая тема, что сейчас "Гродно Азот" остановят, еще что-то… Я хочу сказать и для жителей Гродненского региона, и для всей страны: это опасное производство, любое вмешательство в технологический процесс, в том числе его внеплановая остановка, это угроза техногенной катастрофы", – пригрозил глава правительства.

После чего задался риторическим вопросом, к чему ведут призывы к забастовкам. "Хотите, чтобы областной город накрыла катастрофа, которая может случиться из-за шальных мыслей в особо рьяных головах?". Такие вещи будут пресекаться властями согласно букве закона, заявил он.

"А как еще расценить то, когда принудительным образом приводят автоматику, которая управляет движением железнодорожных составов, в нерабочее состояние? Что это, как не угроза жизни людей? Что, нам объявляют рельсовую войну (операции партизан против оккупантов в годы Великой Отечественной войны – Sputnik)? Соответственно, государство будет резко на это реагировать – так, как положено по закону", – резюмировал Роман Головченко.