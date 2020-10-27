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Белорусский премьер рассказал о техногенной катастрофе и рельсовой войне

27.10.2020 16:09 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 окт - Sputnik. Призыв к остановке предприятия – это расчистка места для конкурентов, сказал журналистам премьер Беларуси Роман Головченко по итогам совещания у президента, посвященного Всебелорусскому народному собранию.

В понедельник по всей Беларуси должна была стартовать общенациональная забастовка в рамках ультиматума участников акций протеста в адрес белорусских властей.

Массовых акций протеста в столице не было, но часть рабочих на промышленных гигантах по всей стране открыто выражали свое недовольство, но остановки работы предприятий за этим не последовало.

Очень рады конкуренты

"И вчера, и сегодня обстановка в трудовых коллективах спокойная, рабочая. Тот план, который широко анонсировался, он, естественно, не состоялся. Он и не мог состояться. Люди настроены на то, чтобы работать, зарабатывать, реализовывать свои планы, которые они имеют. Настроены на то, чтобы семьи получали доход. Поэтому абсолютно спокойная обстановка", – уверен глава правительства.

© Sputnik Виктор Драчев
На "Гродно Азот" пояснили, была ли остановка одного из цехов

По его словам, он не склонен преувеличивать угрозу, которая исходит от таких призывов, но указал тем, кто призывает к забастовкам, что это нанесет вред стране и гражданам.

"Ведь призыв к остановке предприятия - это не что иное, как расчистка места для наших конкурентов", – считает Роман Головченко.

При этом он обратил внимание, что отечественная экономика является открытой и производители вынуждены постоянно конкурировать, поставляя продукцию на экспорт.

"Любая остановка производства на руку нашим конкурентам. Остановив, допустим, производство нефтепродуктов (это спотовые сделки), теряем конкретные деньги, весь персонал предприятия теряет выплаты и доплаты за результаты своего труда. Потом вернуться на этот рынок будет гораздо дороже", – особо отметил премьер.

После чего напомнил, что когда в конце лета остановились несколько рудоуправлений, этому были очень рады конкуренты "Беларуськалия" за рубежом.

"Экономика страны работает в непростых условиях в силу мирового экономического кризиса. Но работает, и останавливаться не собирается", – заверил Роман Головченко.

Катастрофы и войны

По его мнению, нагнетание обстановки на предприятиях может привести к внеплановым остановкам, что впоследствии может негативно сказаться на здоровье белорусов.

© Sputnik / Виктор Толочко
Сотрудники "Белоруснефти", объявившие о забастовке, уволены

"Раздувалась такая тема, что сейчас "Гродно Азот" остановят, еще что-то… Я хочу сказать и для жителей Гродненского региона, и для всей страны: это опасное производство, любое вмешательство в технологический процесс, в том числе его внеплановая остановка, это угроза техногенной катастрофы", – пригрозил глава правительства.

После чего задался риторическим вопросом, к чему ведут призывы к забастовкам. "Хотите, чтобы областной город накрыла катастрофа, которая может случиться из-за шальных мыслей в особо рьяных головах?". Такие вещи будут пресекаться властями согласно букве закона, заявил он.

"А как еще расценить то, когда принудительным образом приводят автоматику, которая управляет движением железнодорожных составов, в нерабочее состояние? Что это, как не угроза жизни людей? Что, нам объявляют рельсовую войну (операции партизан против оккупантов в годы Великой Отечественной войны – Sputnik)? Соответственно, государство будет резко на это реагировать – так, как положено по закону", – резюмировал Роман Головченко.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В понедельник 26 октября по всей стране должны были пройти акции протеста, против действий властей, в том числе, в виде забастовок на предприятиях.
 
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