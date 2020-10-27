Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 окт – Sputnik. Соучредителю редакций белорусских интернет-изданий KYKY и The Village Александру Василевичу продлили срок пребывания в СИЗО, пишет в своем Facebook его жена Надежда Зеленкова.

"Александр Васильевич уже два месяца в тюрьме. Сегодня ему продлили срок задержания еще на месяц. Саша чувствует себя прекрасно, так показали по телевизору ", - делится Зеленкова.

Василевич участвовал во встрече президента Беларуси Александра Лукашенко с представителями оппозиции страны, которая прошла 10 октября в СИЗО КГБ. Помимо него с президентом общались еще 11 человек: незарегистрированный кандидат в президенты Виктор Бабарико с сыном Эдуардом, члены Координационного совета Лидия Власова и Максим Знак, директор IT-компании PandaDoc Дмитрий Рабцевич, экс-сотрудники "Белгазпромбанка" Сергей Добролет и Кирилл Бадей, политтехнолог Виталий Шкляров, блогер Сергей Тихановский, адвокат Илья Салей, а также предприниматель Юрий Воскресенский.

Воскресенский и Рабцевич стали первым, кого отпустили из СИЗО КГБ. Позже меру пресечения изменили Илье Салею и Наталье Власовой – их отправили под домашний арест , а затем для Власовой его отменили . С подпиской о невыезде вышел из "американки" Виталий Шкляров.

Первый раз Александра Василевича задержали на две недели 28 июля. Тогда он и еще десять человек пришли в СИЗО КГБ, чтобы поручиться за экс-банкира Виктора Бабарико. Спустя месяц Василевич был вызван на допрос в Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля и снова оказался под стражей .

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