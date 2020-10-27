Иран напомнил о мести США за гибель генерала Сулеймани

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 сен – Sputnik. Иран еще не отомстил США за гибель генерала Касема Сулйемани, заявил в интервью телеканалу "Звезда" посол Ирана в РФ Казем Джалали.

"Мы еще не отомстили. Как один из наших друзей сказал, то, что мы обстреляли военную базу США Айн-эль-Асад, — это была месть за взорванную машину, в которой погиб Сулеймани. Но мы еще не отомстили за его гибель", - заявил дипломат.

Он добавил, что США "совершили очень грубое преступление", убив Сулеймани, "который героически боролся с террористами в регионе".

Напомним, американские войска нанесли целенаправленный ракетный удар, в результате которого погиб командующий спецподразделением "Аль-Кудс" генерал Касем Сулеймани.

Спустя пять дней, в ночь на 8 января, Иран обстрелял два военных объекта США в Ираке – базы Айн-эль-Асад и аэропорт Эрбиля. В результате ракетных ударов никто не пострадал.

Позже иранский генерал Амир-Али Хаджизаде заявил, что местью за смерть Сулеймани станет изгнание американцев с территории Ближнего Востока.