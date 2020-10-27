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Иран напомнил о мести США за гибель генерала Сулеймани
28.10.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 сен – Sputnik. Иран еще не отомстил США за гибель генерала Касема Сулйемани, заявил в интервью
© REUTERS / Marco Bello
"Мы еще не отомстили. Как один из наших друзей сказал, то, что мы обстреляли военную базу США Айн-эль-Асад, — это была месть за взорванную машину, в которой погиб Сулеймани. Но мы еще не отомстили за его гибель", - заявил дипломат.
Он добавил, что США "совершили очень грубое преступление", убив Сулеймани, "который героически боролся с террористами в регионе".
Напомним, американские войска нанесли целенаправленный ракетный удар, в результате которого
Спустя пять дней, в ночь на 8 января,
Позже иранский генерал Амир-Али Хаджизаде заявил, что местью за смерть Сулеймани станет изгнание американцев с территории Ближнего Востока.
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В Тегеране утверждают, что Штаты "совершили очень грубое преступление", убив Сулеймани.
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