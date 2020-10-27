ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Иран напомнил о мести США за гибель генерала Сулеймани

28.10.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 сен – Sputnik. Иран еще не отомстил США за гибель генерала Касема Сулйемани, заявил в интервью телеканалу "Звезда" посол Ирана в РФ Казем Джалали.

© REUTERS / Marco Bello
Трамп рассказал о планах Сулеймани взорвать американское посольство

"Мы еще не отомстили. Как один из наших друзей сказал, то, что мы обстреляли военную базу США Айн-эль-Асад, — это была месть за взорванную машину, в которой погиб Сулеймани.  Но мы еще не отомстили за его гибель", - заявил дипломат.

Он добавил, что США "совершили очень грубое преступление", убив Сулеймани, "который героически боролся с террористами в регионе".

Напомним, американские войска нанесли целенаправленный ракетный удар, в результате которого погиб командующий спецподразделением "Аль-Кудс" генерал Касем Сулеймани.

Спустя пять дней, в ночь на 8 января, Иран обстрелял два военных объекта США в Ираке – базы Айн-эль-Асад и аэропорт Эрбиля. В результате ракетных ударов никто не пострадал.

Позже иранский генерал Амир-Али Хаджизаде заявил, что местью за смерть Сулеймани станет изгнание американцев с территории Ближнего Востока.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Тегеране утверждают, что Штаты "совершили очень грубое преступление", убив Сулеймани.
 
Новости дня
Новости политики
 
Участнику "круглого стола" с Лукашенко Александру Василевичу продлили арест
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

27.10.2020
Mir24.TV Belarus
28.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика