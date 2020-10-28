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Лукашенко призвал президента Чехии сохранить связь между странами

28.10.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 окт - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Чехии Милоша Земана с национальным праздником - Днем образования независимого чехословацкого государства, сообщили в пресс-службе главы государства.

© Photo : пресс-служба президента Беларуси
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Белорусский лидер напомнил, что Беларусь и Чехия на протяжении долгого времени успешно взаимодействовали в разных областях.

"В сегодняшних непростых обстоятельствах мы должны сохранить разносторонние связи по линии правительственных структур, органов местного управления, организаций и предприятий", - подчеркнул Лукашенко.

Глава Беларуси считает, что доверие, солидарность и решительность обеих стран в деле защиты согласия и стабильности в обществе помогут преодолеть все трудности.

"Приглашаю к конструктивному диалогу в целях поддержания экономических проектов, научно-технического сотрудничества, образования и туризма", - обратился к чешской стороне белорусский президент.

Лукашенко пожелал Земану крепкого здоровья, осуществления профессиональных и жизненных планов, а дружественному чешскому народу - мирного неба над головой и благополучия.

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Теги: Минск
 
 
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