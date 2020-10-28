Байден выступил за расширение санкций против окружения Лукашенко

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 окт - Sputnik. Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден призвал международное сообщество расширить санкции против окружения главы Беларуси Александра Лукашенко, говорится в письменном заявлении политика.

По его словам, в принятых на данный момент санкций в отношении белорусских чиновников, причастных к жестокому подавлению протестов, не достаточно.

"Международное сообщество должно значительно расширить санкции против подручных Лукашенко и заморозить офшорные счета, где они держат свое украденное богатство. В качестве президента я также буду работать с нашими европейскими партнерами и союзниками над разработкой плана экономической поддержки подлинно суверенной, демократической Беларуси", - подчеркнул Байден.

Кандидат на пост главы Белого дома подчеркнул, что осуждает нарушения прав человека, "совершенные режимом Лукашенко". Джо Байден также заявил, что продолжит вместе с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской и участниками протестных акций в Беларуси призывать действующего президента республики к мирной передаче власти, освобождению всех политических заключенных и проведению новых свободных и справедливых выборов.

Напомним, что всеобщие выборы в США, где будет избираться в томи числе и глава государства, пройдут 3 ноября. По предварительным данным опросов, Байден по популярности опережает действующего президента республиканца Дональда Трампа.

Действующие санкции

Выборы президента прошли в Беларуси 9 августа . По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, на втором месте оказалась Светлана Тихановская, набравшая чуть более 10% голосов. В день выборов в стране начались акции протеста несогласных с результатами выборов, которые длятся до сих пор. Протестующих с применением силы не раз разгоняли силовики.

Страны Европы осудили действия белорусских властей. В начале октября Евросоюз в собственном официальном журнале опубликовал список из 44 белорусских чиновников, против которых введены персональные санкции . В него, в частности, вошли глава МВД Юрий Караев и председатель ЦИК Лидия Ермошина. Сам президент Беларуси Александр Лукашенко в данный список не был включен .

В данный момент Евросоюз готов ввести санкции против президента Беларуси, если ситуация в республике не изменится.

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