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Байден выступил за расширение санкций против окружения Лукашенко
28.10.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 окт - Sputnik. Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден призвал международное сообщество расширить санкции против окружения главы Беларуси Александра Лукашенко, говорится в письменном заявлении политика.
© REUTERS / MIKE SEGAR
По его словам, в принятых на данный момент санкций в отношении белорусских чиновников, причастных к жестокому подавлению протестов, не достаточно.
"Международное сообщество должно значительно расширить санкции против подручных Лукашенко и заморозить офшорные счета, где они держат свое украденное богатство. В качестве президента я также буду работать с нашими европейскими партнерами и союзниками над разработкой плана экономической поддержки подлинно суверенной, демократической Беларуси", - подчеркнул Байден.
Кандидат на пост главы Белого дома подчеркнул, что осуждает нарушения прав человека, "совершенные режимом Лукашенко". Джо Байден также заявил, что продолжит вместе с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской и участниками протестных акций в Беларуси призывать действующего президента республики к мирной передаче власти, освобождению всех политических заключенных и проведению новых свободных и справедливых выборов.
Напомним, что всеобщие
© AFP 2020 / Samuel Corum
Действующие санкции
Выборы президента
Страны Европы осудили действия белорусских властей. В начале октября Евросоюз в собственном официальном журнале опубликовал список из 44 белорусских чиновников, против которых
В данный момент Евросоюз
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