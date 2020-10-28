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Россия ни на кого не ставит на президентских выборах в США – МИД

28.10.2020 09:55 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 сен – Sputnik. Москва не делает ставок ни на кого из кандидатов на президентских выборах в США, заявил заместитель иностранных дел РФ Сергей Рябков.

3 ноября в США пройдут выборы президента. За кресло в Белом доме борются действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.

Ранее Байден назвал Россию главной угрозой, так как она больше других пытается повлиять на американские выборы.

Вместе с тем, в Москве неоднократно опровергали обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

"Ставки делают на тотализаторе. А мы не делаем никаких ставок ни на кого. Во-первых, по той причине, что мы работаем, ориентируясь строго и исключительно на интересы собственной безопасности, предпринимаем шаги, которые свидетельствует о предельно ответственном подходе к обеспечению глобальной безопасности и стабильности. И серия тех заявлений, которые были сделаны президентом России в последние недели и месяцы, об этом свидетельствует наилучшим образом",- сказал Рябков.

Он подчеркнул, что выборы президента - "это внутреннее дело американского народа". Рябков добавил, что Москва будет работать с той администрацией, которая победит на голосовании.

"И продолжим с ней диалог после того, как президент США 20 января будущего года будет приведен к присяге",- отметил замглавы МИД РФ.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Российское руководство готово работать с тем, кого выберет американский народ, подчеркнул замминистра Сергей Рябков.
 
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