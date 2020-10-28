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МИД не комментирует ситуацию с послом Беларуси в Аргентине
28.10.2020 11:47 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 окт – Sputnik. Белорусское внешнеполитическое ведомство не комментирует ситуацию с желанием уволиться с работы посла Беларуси в Аргентине и по совместительству в Чили, Парагвае, Перу и Уругвае Владимира Астапенко.
В социальных сетях появилась информация о том, что белорусский дипломат написал уже второе заявление о том, что хочет покинуть пост посла, первое было после инаугурации президента Александра Лукашенко.
© Photo : Посольство Беларуси в Испании
"Мы не комментируем данную информацию" - заявил Sputnik заместитель начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД республики Андрей Шупляк.
Глава белорусской дипмиссии в Аргентине сказал, что пока не получил никакого ответа из Минска на свое заявление об увольнении.
"После инаугурации, 23 сентября, я подал заявление об освобождении от занимаемой должности по соглашению сторон в соответствии с пунктом 1 части второй статьи 35 Трудового кодекса Республики Беларусь. Никакой реакции на это не получил. Сейчас я это заявление отозвал и 27 октября подал новое", - цитирует Астапенко
По словам белорусского дипломата, новое заявление содержит требование освободить его от должности посла уже на основании статьи 41 - "в связи с нарушениями нанимателем законодательства, препятствующими выполнению моей работы по трудовому договору".
Астапенко – кадровый дипломат, начинал трудовую деятельность еще во время Советского Союза, был заместителем министра иностранных дел, работал в белорусских посольствах в разных странах. В 2018 году Астапенко был назначен послом Беларуси в Аргентине, а позже - послом в Чили, Парагвае и Перу по совместительству.
После прошедших в августе президентских выборов в Беларуси несколько дипломатов, в том числе послы,
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Белорусской дипломат два раза писал заявление об увольнении, однако пока не получил ответа из Минска.
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