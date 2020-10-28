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МИД не комментирует ситуацию с послом Беларуси в Аргентине

28.10.2020 11:47 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 окт – Sputnik. Белорусское внешнеполитическое ведомство не комментирует ситуацию с желанием уволиться с работы посла Беларуси в Аргентине и по совместительству в Чили, Парагвае, Перу и Уругвае Владимира Астапенко.

В социальных сетях появилась информация о том, что белорусский дипломат написал уже второе заявление о том, что хочет покинуть пост посла, первое было после инаугурации президента Александра Лукашенко.

© Photo : Посольство Беларуси в Испании
Уволен посол Беларуси в Испании, выступавший за пересчет голосов на выборах

"Мы не комментируем данную информацию" - заявил Sputnik заместитель начальника управления информации и цифровой дипломатии МИД республики Андрей Шупляк.

Глава белорусской дипмиссии в Аргентине сказал, что пока не получил никакого ответа из Минска на свое заявление об увольнении.

"После инаугурации, 23 сентября, я подал заявление об освобождении от занимаемой должности по соглашению сторон в соответствии с пунктом 1 части второй статьи 35 Трудового кодекса Республики Беларусь. Никакой реакции на это не получил. Сейчас я это заявление отозвал и 27 октября подал новое", - цитирует Астапенко TUT.by.

По словам белорусского дипломата, новое заявление содержит требование освободить его от должности посла уже на основании статьи 41 - "в связи с нарушениями нанимателем законодательства, препятствующими выполнению моей работы по трудовому договору".

Астапенко – кадровый дипломат, начинал трудовую деятельность еще во время Советского Союза, был заместителем министра иностранных дел, работал в белорусских посольствах в разных странах. В 2018 году Астапенко был назначен послом Беларуси в Аргентине, а позже - послом в Чили, Парагвае и Перу по совместительству.

После прошедших в августе президентских выборов в Беларуси несколько дипломатов, в том числе послы, лишились своих должностей, когда публично озвучили свою позицию по ситуации в стране. Первым в связи с событиями в Беларуси подал в отставку Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня.

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Теги: Минск
 
 
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Белорусской дипломат два раза писал заявление об увольнении, однако пока не получил ответа из Минска.
 
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