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Беларусь ратифицировала соглашение с Россией о взаимном признании виз

28.10.2020 12:39 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 окт – Sputnik. Документ затрагивает вопросы, связанные с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию Союзного государства. 

"Соглашение было подписано 19 июня 2020 года в Минске и направлено на регулирование миграционных процессов на территории государств Договора о создании Союзного государства. Соглашение определяет, что иностранные граждане и лица без гражданства получат право въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории Беларуси и России на основании визы одного из государств и на основании документов, удостоверяющих личность", – приводит Белта слова зампредседателя постоянной комиссии по международным делам Ольги Петрашовой.

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Также депутат добавила, что после ратификации этого соглашения "белорусская визовая система получает право на выдачу виз, действующих на территории России".

Ожидается, что соглашение вступит в силу через 30 дней после ратификации двумя государствами. Беларусь ратифицирует документ первой. Как отметил заместитель министра иностранных дел Евгений Шестаков, соглашение не коснется иностранцев, которые прибывают на территорию Беларуси по безвизу.

"Соглашение не затронет действие соответствующего указа, предусматривающего безвизовый въезд иностранных граждан через Национальный аэропорт Минск на срок до 30 дней, а также соответствующих указов, которые предусматривают 15-дневное безвизовое посещение туристических районов Брестской и Гродненской областей. Единственное, очевидно, что иностранные граждане, воспользовавшиеся этим правом, могут, соответственно, находиться только в Беларуси или в районах Гродненской и Брестской областей в случае отсутствия у них визы Беларуси или России. Если же у них помимо этого въезда существует российская виза, они могут во время пребывания следовать на территорию России", – сказал он.

Нюансы белорусско-российского визового соглашения

Соглашение о взаимном признании виз подписали министры иностранных дел России и Беларуси Сергей Лавров и Владимир Макей в ходе визита российского министра в Минск 19 июня. 

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Раньше правовая основа для пересечения гражданами третьих стран российско-белорусской границы отсутствовала. Статья 5 соглашения предусматривает такую возможность. Появляются условия для нормального перемещения иностранцев.

Соглашение не затрагивает режим взаимных поездок граждан России и Беларуси и касается только иностранцев. Россияне и белорусы, как и раньше, могут перемещаться по территории Союзного государства в соответствии с соглашением 2006 года об обеспечении равных прав граждан на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства.

Дальнейшие шаги прописаны в Плане мероприятий по формированию единого миграционного пространства России и Беларуси. Он был утвержден Советом министров Союзного государства в 2017 году и предусматривает сближение процедур и регламентов выдачи виз, проработку возможности введения единой визы и другие мероприятия.

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Теги: Минск
 
 
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Палата представителей белорусского парламента 28 октября ратифицировала соглашение с Россией о взаимном признании виз.
 
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