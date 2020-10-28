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Эрдоган предложил Путину вместе решать конфликт в Нагорном Карабахе
28.10.2020 13:39 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 окт – Sputnik. Турция предложила России вместе и окончательно решить карабахский конфликт, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Накануне состоялся телефонный разговор турецкого лидера с президентом РФ Владимиром Путиным. Стороны обсудили развитие событий в зоне нагорно-карабахского конфликта. Российский президент выразил глубокую озабоченность в связи с продолжающимися военными действиями, а также все более масштабным вовлечением в боестолкновения террористов из Ближнего Востока.
Позже пресс-секретарь Путины Дмитрий Песков, комментируя состоявшийся разговор, заявил, что президент РФ не обсуждал со своим коллегой участие Анкары в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.
(последует)
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Турецкий лидер назвал переговоры с российским коллегой позитивными и заметил, что им удалось подробно обсудить Нагорный Карабах.
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