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Эрдоган предложил Путину вместе решать конфликт в Нагорном Карабахе

28.10.2020 13:39 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 окт – Sputnik. Турция предложила России вместе и окончательно решить карабахский конфликт, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Накануне состоялся телефонный разговор турецкого лидера с президентом РФ Владимиром Путиным. Стороны обсудили развитие событий в зоне нагорно-карабахского конфликта. Российский президент выразил глубокую озабоченность в связи с продолжающимися военными действиями, а также все более масштабным вовлечением в боестолкновения террористов из Ближнего Востока.

Позже пресс-секретарь Путины Дмитрий Песков, комментируя состоявшийся разговор, заявил, что президент РФ не обсуждал со своим коллегой участие Анкары в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.

(последует)

 
Теги: Минск
 
 
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Турецкий лидер назвал переговоры с российским коллегой позитивными и заметил, что им удалось подробно обсудить Нагорный Карабах.
 
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