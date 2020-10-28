Андрейченко рассказал о попытках сорвать общенациональный диалог

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 окт – Sputnik. Попытки сорвать общенациональный диалог не прекращаются с подачи зарубежных политиков, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко.

"С подачи ряда западных государств и некоторых безответственных зарубежных политиков обстановка в стране непрерывно нагнетается, звучат призывы к развалу экономики, а уличные акции приобретают все более радикальный характер", – цитирует БелТА выступление спикера нижней палаты на заседании четвертой сессии.

Манипуляциям подвержена в первую очередь молодежь, отметил Андрейченко, она цинично используется для реализации чьих-то политических амбиций.

Спокойствие и трезвая оценка

Руководитель нижней палаты парламента считает важным, что "абсолютное большинство" белорусов сохранили спокойствие и способность трезво оценивать ситуацию.

Именно благодаря этой взвешенной позиции и четким действиям правоохранителей, констатировал Андрейченко, "интернет-провокаторам не удается погрузить страну в хаос и анархию".

Стабильная работа

Спикер также подчеркнул, что белорусские предприятия в сложившихся условиях работают стабильно.

В Беларуси во втором полугодии, по его данным, удалось обеспечить рост ВВП, несмотря на мировой кризис и последствия пандемии. Также улучшились показатели в агропромышленном комплексе, промышленном производстве и строительстве. Отметил Андрейченко и положительное сальдо во внешней торговле.

При этом он призвал не упускать контроль над социально-экономической ситуацией.

"Забастовка провалилась, поскольку люди прекрасно понимают, что ее последствия тяжело ударят прежде всего по ним самим", – заявил он.

Что происходит в Беларуси

Светлана Тихановская ранее поставила Александр Лукашенко ультиматум , который истек в ночь на 26 октября. После него по стране должны были начаться массовые забастовки на предприятиях. Однако белорусские власти заявили, что предприятия реального сектора страны работают штатно .

Белорусские рабочие, которые устраивают забастовки на заводах, финансируются из-за рубежа, в частности из Литвы и Польши, заявил Александр Лукашенко на совещании по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания .

Призывы к остановке предприятий играют на руку только конкурентам белорусских производителей, в свою очередь заявил премьер Роман Головченко.

Массовые протестные акции начались после прошедших в республике выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко. Во время разгонов митингов силовики применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Акции продолжаются до сих пор, самые масштабные – в выходные дни в Минске.

Правоохранительные органы в последнее время все чаще заявляют, что протесты в республике стали более радикальными.

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