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Андрейченко рассказал о попытках сорвать общенациональный диалог
28.10.2020 13:39 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 окт – Sputnik. Попытки сорвать общенациональный диалог не прекращаются с подачи зарубежных политиков, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко.
© REUTERS / RADOVAN STOKLASA
"С подачи ряда западных государств и некоторых безответственных зарубежных политиков обстановка в стране непрерывно нагнетается, звучат призывы к развалу экономики, а уличные акции приобретают все более радикальный характер", – цитирует
Манипуляциям подвержена в первую очередь молодежь, отметил Андрейченко, она цинично используется для реализации чьих-то политических амбиций.
Спокойствие и трезвая оценка
Руководитель нижней палаты парламента считает важным, что "абсолютное большинство" белорусов сохранили спокойствие и способность трезво оценивать ситуацию.
Стабильная работа
Спикер также подчеркнул, что белорусские предприятия в сложившихся условиях работают стабильно.
В Беларуси во втором полугодии, по его данным, удалось обеспечить рост ВВП, несмотря на мировой кризис и последствия пандемии. Также улучшились показатели в агропромышленном комплексе, промышленном производстве и строительстве. Отметил Андрейченко и положительное сальдо во внешней торговле.
При этом он призвал не упускать контроль над социально-экономической ситуацией.
"Забастовка провалилась, поскольку люди прекрасно понимают, что ее последствия тяжело ударят прежде всего по ним самим", – заявил он.
Что происходит в Беларуси
Светлана Тихановская ранее
© Sputnik / Виктор Толочко
Белорусские рабочие, которые устраивают забастовки на заводах, финансируются из-за рубежа, в частности из Литвы и Польши, заявил Александр Лукашенко
Призывы к остановке предприятий играют на руку только конкурентам белорусских производителей, в свою очередь заявил премьер Роман Головченко.
Массовые протестные акции начались после прошедших в республике выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко. Во время разгонов митингов силовики применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Акции продолжаются до сих пор, самые масштабные – в выходные дни в Минске.
Правоохранительные органы в последнее время все чаще заявляют, что протесты в республике стали более радикальными.
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