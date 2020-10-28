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Рабочего "Атланта", забравшегося на заводскую трубу с бело-красно-белым флагом, сняли и передали милиции
28.10.2020 14:37 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 28 октября. Рабочего минского завода "Атлант" Виктора Манкевича, который 28 октября забрался на трубу предприятия с бело-красно-белым флагом и потребовал отставки Александра Лукашенко, спустили вниз и передали милиции, сообщает телеграм-канал портала tut.by со ссылкой на очевидцев.
Около 13.20 в общеновостном
В первой половине дня Виктор Манкевич забрался на трубу завода "Атлант" и записал видеообращение, которое распространил телеканал "Белсат".
"Я, рабочий завода "Атлант" Манкевич Виктор Анатольевич, признаю своим президентом Светлану Тихановскую и напоминаю Александру Григорьевичу о выставленном ультиматуме. Вы должны объявить о своем уходе, вы должны остановить насилие, вы должны освободить всех политических заключенных. Не разрушайте нашу страну! Если в вас есть что-то человеческое, если вы действительно где-то переживаете за Беларусь — уходите, уходите сейчас, пока не поздно!" — заявил рабочий в видеообращении.
Захар Щербаков, БелаПАН.
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Рабочего "Атланта", забравшегося на заводскую трубу с бело-красно-белым флагом, сняли и передали милиции
Минск, 28 октября. Рабочего минского завода "Атлант" Виктора Манкевича, который 28 октября забрался на трубу предприятия с бело-красно-белым флагом и потребовал...
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