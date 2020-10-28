Белорусы смогут легально работать в Польше, приехав по гуманитарной визе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 28 окт – Sputnik. Белорусские граждане, приехавшие в Польшу по гуманитарной визе, смогут легально трудоустраиваться в стране, сообщил в среду председатель парламентской группы Сейма по Беларуси Роберт Тышкевич.

"Белорусы, приезжающие в Польшу на основании гуманитарной визы, могут легально работать в нашей стране. Это стало возможным благодаря изменениям, внесенным в закон об иностранцах, который принял сейм на заседании", – говорится в документе за его подписью.

Тышкевич отметил, что данное решение было принято в поддержку белорусского сообщества из-за нарастающего давления на граждан в стране.

Напомним, 20 октября экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская встретилась в Польше с рядом местных политиков, в частности премьер-министром Матеушем Моравецким. Она передала польскому премьеру письмо с просьбой "изменить законы таким образом, чтобы люди, которые приезжают в Польшу в рамках гуманитарных программ, которые были вынуждены покинуть Беларусь, смогли работать в Польше".

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